Педагоги из Нижнего Тагила получили премии губернатора

Среди отличившихся есть педагоги из Нижнего Тагила. В частности, в номинации «Образование без границ» победила учитель-логопед школы-интерната № 1 Валерия Митрофанова, а в номинации «Воспитать человека» третье место заняла Елена Васильева, работающая педагогом-психологом в тагильской гимназии № 18.