Педагоги из Нижнего Тагила получили премии губернатора

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поощрил педагогов, ставших в этом году победителями различных всероссийских и областных конкурсов, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Среди отличившихся есть педагоги из Нижнего Тагила. В частности, в номинации «Образование без границ» победила учитель-логопед школы-интерната № 1 Валерия Митрофанова, а в номинации «Воспитать человека» третье место заняла Елена Васильева, работающая педагогом-психологом в тагильской гимназии № 18.
Всего свердловским педагогам присудили 18 денежных премий, за первое место — 270 тысяч рублей, за второе — 220 тысяч рублей и за третье — 160 тысяч рублей.
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