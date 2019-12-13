Сны о Чукотке. Как художник из Нижнего Тагила покорил Север и Север покорил его

Владимир Истомин родился в селе Исетское в 1939 году. Перед началом Великой Отечественной войны, он вместе с матерью переехал в Белоруссию, куда был откомандирован его отец. По воспоминанием друзей, Истомин не мог без слёз вспоминать этот период своей жизни. Своему молодому коллеге — художнику Максиму Нуштаеву — он рассказывал, как его семья выбиралась из оккупации.

Он часто рассказывал, как они бежали с матерью по горящему мосту, а навстречу ехали немецкие танки. Они попали под бомбёжку, его мать и брат выбрались, а Истомина засыпало. Он мог погибнуть, но его вытащили и откачали. До своей деревни они добирались больше месяца. К тому времени их уже «похоронили» — бабушка упала в обморок, когда они появились в доме.

Работа Истомина на выставке в администрации Нижнего Тагила Фото: tagilcity.ru

В 1962 году Владимир Истомин поступил в Нижнетагильский худграф, а после обучения, спустя пять лет, начал там преподавать, женился и стал отцом. В конце «шестидесятых» он переехал в Курган, где работал художником в НИИ экспериментальной ортопедии и травматологии у Гавриила Илизарова.

Однажды Илизаров пригласил Истомина на операцию, чтобы делать зарисовки установки его аппарата. Он признался, что увидев первый разрез, тут же упал в обморок, и больше его в операционную не пускали,вспоминает Нуштаев.

Работа Владимира Истомина Фото: коллекция музея НТМИИ

В 1973 году сестра пригласила Владимира погостить на Чукотку. По словам товарищей, уезжал художник с мыслью скоро вернуться, но в итоге остался там на 30 лет.

Владимир очень много рассказывал про Чукотку. Про местные традиции: как ловили китов, разделывали их на берегу, и ели прямо там, отрезали куски и сидели семьями, ели.

Почти сразу же по приезду Истомин организовал первую в Чукотском автономном округе художественную школу, а в 1976-м собрал творческую группу. В том же году его приняли в Союз художников.

Художников там толком не было — только какие-то самодеятельные, а он дал им сильнейший толчок. Один человек, как говорится, флаг поднял и всё основал. Благодаря нему многие чукотские художники вступили в союз и стали участвовать в выставках.

За время своего пребывания на Севере Истомин трижды посетил Аляску, где находил приют у местных жителей.

Его просто возили по школам как человека, который умеет рисовать. У них там это тоже слабо развито было. В школах он рисовал на доске мелом русские сказки: дедка тянет репку, бабка дедку и так далее. Им это было настолько в диковинку, что они даже просили не стирать всё это. После занятий он рисовал портреты некоторых школьников.

Владимир Истомин инициировал создание Чукотской организации союза художников России и в 1992 году возглавил её и стал почетный гражданином Чукотского Автономного округа. Он регулярно организовывал выставки, где удавалось продавать свои работы, и добился известности среди местных. В Нижний Тагил художник вернулся только в начале 21-го века. Здесь, в музее ИЗО, были проведены три его персональные выставки. Работы Истомина активно раскупались.

В последние годы у художников обычно не бывает закупок в министерства, музеи, а Истомина активно покупали. Владимир из таких людей, которые рисовали, даже не думая продавать свои работы, не относил их в магазины. Он совершенно не думал о деньгах — это просто любовь к искусству. Для меня он — настоящий художник, когда человек рисует всё время, и на работе и дома, днём и вечером, постоянно с блокнотом, альбомом. Когда я приходил к нему в мастерскую, всегда была начата новая работа,вспоминает президент фонда поддержки и развития искусства «Коллекция» Николай Грачиков.

Мастерская Владимира Истомина Фото: Ксения Баданина

На свой 80-летний юбилей Владимир Истомин передал музею ИЗО более двухсот своих произведений, а также книги и дневники с воспоминаниями.

Это был фактически его последний дар. Владимир Алексеевич — невероятно щедрый человек, и он понимал роль музея для художника. Он остался верен своему стремлению к Северу. И даже в Тагиле продолжал работать по памяти о нём,говорит замдиректора музея надежда Гундарева.