Тагильский спектакль покажут на фестивале театров малых городов России

На форуме, который пройдет в июне 2020 года в Набережных Челнах, драмтеатр примет участие уже в третий раз. Фестиваль собирает на своих площадках самые заметные и интересные постановки региональных театров.

Спектакль «Головлевы. Маменька» будет показан в рамках номинации «Спектакли большой формы». Кроме того из свердловских театров в эту номинацию попала постановка «Драма № 3» из Каменска-Уральского.