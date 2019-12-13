Тагильский спектакль покажут на фестивале театров малых городов России
Сегодня, 16:16ОбществоФото: tagildrama.ru
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Нижнетагильский драматический театр представит свой спектакль «Головлевы. Маменька» на фестивале малых городов России, сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На форуме, который пройдет в июне 2020 года в Набережных Челнах, драмтеатр примет участие уже в третий раз. Фестиваль собирает на своих площадках самые заметные и интересные постановки региональных театров.
Спектакль «Головлевы. Маменька» будет показан в рамках номинации «Спектакли большой формы». Кроме того из свердловских театров в эту номинацию попала постановка «Драма № 3» из Каменска-Уральского.
Напомним, премьера спектакля «Головлевы. Маменька» состоялась полгода назад. Он создан на основе инсценировки Ярославы Пулинович по роману М. Салтыкова-Щедрина.
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