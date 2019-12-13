Тренд на «новую искренность». Глава Карелии предлагает сделать 31 декабря праздником

В нынешнем году 31 декабря выпадает на вторник, пишет Karelinform.ru.

Парфенчиков рассказал о потоке обращений от соотечественников, в которых те просят сделать последний день года нерабочим. Губернатор в этом вопросе встал на сторону населения. Несомненно, любой человек хочет провести 31 декабря в окружении семьи и друзей. Дополнительное время нужно и для качественной подготовки к празднованию Нового года. Глава Карелии открыто говорит о необходимости объявить 31 декабря выходным. Рабочим днем предлагается сделать субботу, 28 декабря.

Реализация идеи нуждается в комплексном подходе. На данный момент власти Карелии готовят соответствующий законопроект. Скоро его переадресуют на рассмотрение Госдумы России. Авторы документа предлагают внести поправки в Трудовой кодекс. Изменения должны навсегда сделать 31 декабря нерабочим днем, сказал Парфенчиков.

Предложение главы Карелии поддерживает множество россиян. В их числе и политолог, глава центра политических медиакоммуникаций Станислав Дейнеко. По его словам, легитимизация 31 декабря как выходного необходима. Последний день года нужно включить в 112 статью Гражданского кодекса.

Идея отличная. В Российской Федерации 31 декабря большинство жителей и так не работаюе. Парфенчиков всего лишь просит честно в этом признаться и все узаконить. 31 декабря может войти в российскую историю как «Парфенчиков день». Однако для этого предложение губернатора должно быть одобрено федеральным центром, сказал Дейнеко.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что появление нового выходного дня избиратели поддержат, информирует regnum.ru. Для жителей РФ Новый год — праздник особенный. Россияне считают его семейным торжеством. Чиновники смогут упаковать свое предложение в красивую обертку «продвижения семейных ценностей».

Директор агентства политического права и управления, политтехнолог Алексей Васильев заявил, что идея Парфенчикова является радикальным решением на всю Российскую Федерацию. Кто-то может даже посчитать ее популистской, пишет kp.ru.

В России 31 декабря мало кто работает. Новый выходной нужно было узаконить намного раньше. Сама идея лежала на поверхности. Почему-то до главы Карелии решительно о ней никто не заявлял, подчеркнул Васильев.

По мнению председателя Наблюдательного совета консалтингового центра «Эксперт Групп» Александра Шемелева, Парфенчиков уловил федеральный тренд на новую искренность. Его инициатива включить 31 декабря в список общероссийских нерабочих дней соответствует желанию населения. Если задуманное удастся воплотить в жизнь, то в глазах избирателей авторитет главы Карелии вырастет, сообщает rosbalt.ru.