В 2019 году естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Сегодня, 20:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Естественная убыль населения в России достигла пика в 2019 году, пишет РИА «Новости».
За девять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся составило 259 600 человек. В Росстате рассказали, что за 11 лет этот показатель стал самым высоким.
Ранее высокий уровень естественной убыли был зафиксирован в 2008 году. Тогда она составила 362 тысячи человек.
Число умерших в этом году снизилось на 27 тысяч человек в сравнении с прошлым годом. Основной причиной убыли населения названо снижение рождаемости в регионах.
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