В 2019 году естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

За девять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся составило 259 600 человек. В Росстате рассказали, что за 11 лет этот показатель стал самым высоким.

Ранее высокий уровень естественной убыли был зафиксирован в 2008 году. Тогда она составила 362 тысячи человек.