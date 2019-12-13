В Артемовском двоих мужчин будут судить за кражу 12 крышек канализационных люков
Сегодня, 10:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Двое местных жителей Артемовского предстанут перед судом за кражу 12 чугунных крышек канализационных люков, сообщает прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, с июля по август этого года двое мужчин украли 12 чугунных крышек от колодцев, принадлежащих ООО «Экологи». Тем самым причинив организации ущерб в размере более 50 тысяч рублей.
Обвиняемые в полном объеме признали вину. На автомобиль одного из них наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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