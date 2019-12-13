В Нижнем Тагиле на улице Лебяженской построят площадку для дрессировки собак

Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила по просьбе Нижнетагильского клуба служебного собаководства выделила участок для тренировки собак на месте заброшенного стадиона. На собственные средства собаководы отсыпали площадку гравием.

Теперь специалисты подготовили проект обустройства территории.

Он включает травяной газон, с размещенным по периметру снарядами разной высоты, веранду для занятий в дождливую погоду, зрительские трибуны и хозяйственно-бытовые помещения. Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,5 – 2 млн рублей,рассказала председатель общественной организации Ольга Малкова

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал выделить средства на установку порядка 300 метров ограждения, обустройство парковок для автотранспорта и монтаж наружного освещения. Кроме того, после схода снега на участке начнется строительство дренажной системы для того, чтобы его не топило дождевыми и талыми водами. Все работы по обустройству начнутся в марте 2020 года.