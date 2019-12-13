В Нижнем Тагиле неизвестные повредили трансформаторы и обесточили школы и детсады

Инцидент произошел 8 декабря, зафиксировано сразу несколько перегораний на трансформаторных подстанциях. ЧП случилось из-за слива охлаждающей жидкости и масла из трансформаторов.

Также в мэрии пояснили, что, если бы нарушения не выявили вовремя, в праздничные дни могло бы произойти крупное ЧП. Для недопущения повторения инцидента принято решение заварить металлические двери в трансформаторные отсеки и сменить замки.