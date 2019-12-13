В Нижнем Тагиле неизвестные повредили трансформаторы и обесточили школы и детсады
Сегодня, 13:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Неизвестные в Нижнем Тагиле нарушили работы семи трансформаторов, из-за чего без электроснабжения остались несколько школ и детсадов, об этом сообщили на аппаратном совещании у главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 8 декабря, зафиксировано сразу несколько перегораний на трансформаторных подстанциях. ЧП случилось из-за слива охлаждающей жидкости и масла из трансформаторов.
Подстанции относятся к муниципальному имуществу. В связи с инцидентом заведено уголовное дело.
Также в мэрии пояснили, что, если бы нарушения не выявили вовремя, в праздничные дни могло бы произойти крупное ЧП. Для недопущения повторения инцидента принято решение заварить металлические двери в трансформаторные отсеки и сменить замки.
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