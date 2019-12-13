В Нижнем Тагиле прокуратура выявила нарушения в детских садах Тагилстроевского района

Прокуратура совместно с «Росгвардией» осуществила объезд дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Тагилстроевского района.

Несмотря на в то, что в целом детские сады обеспечены домофонами, камерами наружного видеонаблюдения, надлежащим образом разработаны инструкции по пропускному режиму, прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства в указанной сфере,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Тагилстроевского района Евгений Ашеев.

В адрес директоров дошкольных образовательных учреждений прокуратурой района внесены представления об устранении выявленных нарушений безопасности. Срок исполнения — один месяц. Устранение выявленных нарушений также находится на контроле прокуратуры района.

В управлении образования города факт проверок подтвердили, однако более подробный комментарий пообещали предоставить, как только будут известны результаты проверок всех детских садов города.

Напоним, 31 октября в столице Ненецкого автономного округа, городе Нарьян-Мар, 36-летний местный житель Денис Поздеев проник в детский сад «Сказка» во время тихого часа, вошел в спальню и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Как установил СК, охранник принял Поздеева за одного из родителей и открыл ему дверь.