В села под Нижним Тагилом пришла программа «Светлый город»

Сельским жителям были представлены схемы размещения опор наружного освещения. Замечания были запротоколированы и представлены подрядчику. Несколько населенных пунктов, которые вошли в программу, находятся в границах особо охраняемой зоны ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая». Для проведения там строительства необходимо провести общественные обсуждения. Строительные работы при этом не нанесут вреда самому парку.