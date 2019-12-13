В села под Нижним Тагилом пришла программа «Светлый город»
Сегодня, 12:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Под Нижним Тагилом в сельских населенных пунктах началась реализация проекта «Светлый город». Подрядчик — ООО «Швабе-Урал» — уже выполнил ряд работ по проектированию линий наружного освещения, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сельским жителям были представлены схемы размещения опор наружного освещения. Замечания были запротоколированы и представлены подрядчику. Несколько населенных пунктов, которые вошли в программу, находятся в границах особо охраняемой зоны ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая». Для проведения там строительства необходимо провести общественные обсуждения. Строительные работы при этом не нанесут вреда самому парку.
Слушания пройдут уже в следующем году, 9 января, в Висимо-Уткинске и Усть-Утке. А в населенных пунктах Баклушино и Верхняя Ослянка уже смонтированы новые опоры освещения.
В Нижнем Тагиле с момента реализации программы «Светлый город» построено 8,9 тысячи опор, 15,2 тысячи светильников, 12 тысяч светоточек.
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