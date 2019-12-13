Владимир Путин поручил заменить бумажные документы в медицине электронными

В нем говорится, что учреждения должны быть готовы к переходу, а информационная система иметь защиту.

Также в поручении установлен срок перехода — 15 апреля 2020 года.

В нем говорится, что расширение функций проводится с целью снижения нагрузки на медицинский персонал, который участвует в оказании первичной помощи пациентам.