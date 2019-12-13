Владимир Путин поручил заменить бумажные документы в медицине электронными
Сегодня, 21:51ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход медицинских учреждений на электронный документооборот. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.
В нем говорится, что учреждения должны быть готовы к переходу, а информационная система иметь защиту.
Также в поручении установлен срок перехода — 15 апреля 2020 года.
В нем говорится, что расширение функций проводится с целью снижения нагрузки на медицинский персонал, который участвует в оказании первичной помощи пациентам.
Владимир Путин поручил в отдельном документе предоставить предложения по передаче некоторых функций врача медицинским работникам со средним образованием, а также о привлечении граждан с соответствующим образованием и навыками для выполнения отдельных обязанностей медицинских работников, в том числе касающихся ведения документации. Срок исполнения — также 15 апреля 2020 года.
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