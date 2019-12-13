Выдал Dior за ткани: екатеринбургский бизнесмен оштрафован на 1 млн рублей
Сегодня, 19:10ОбществоФото: пресс-служба областной таможни
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В Екатеринбурге на 1 млн рублей оштрафовали бизнесмена, который указал неправильную информацию о товарах в декларации, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни, предприниматель вез в столицу Урала одежду марки Dior, в документах же он указал, что провозит ткань из Азербайджана.
Пол учителем товара значилась фирма-посредник. Оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными, а в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда.
Планировалось, что одежда и обувь поступит в магазины Екатеринбурга Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. Сумма таможенных платежей, которые не были выплачены бизнесменом, составила почти 14 млн рублей. Товары были конфискованы и переданы в Росимущество.
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