Выдал Dior за ткани: екатеринбургский бизнесмен оштрафован на 1 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Уральской оперативной таможни, предприниматель вез в столицу Урала одежду марки Dior, в документах же он указал, что провозит ткань из Азербайджана.

Пол учителем товара значилась фирма-посредник. Оперативники выяснили, что данные в декларации могут быть недостоверными, а в коробках находится крупная партия обуви и одежды известного бренда.