Екатеринбурженка обвинила прокуратуру в получении ожогов

Екатеринбурженка обвинила прокуратуру в получении ожогов

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: скриншот 4 канал - Екатеринбург
В Екатеринбурге беременная женщина пожаловалась на то, что получила ожоги глаз и лица в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Жительница Екатеринбурга рассказала 4 каналу, о том, что она ожидала прием в заведении около часа, при этом была включена бактерицидная лампа, которая стала причиной травмы. В прокуратуру она пришла по работе.

Теперь женщина может находиться при свете только в солнечных очках.

У меня очень сильно горело лицо, болели глаза. Я пыталась промыть их, но становилось только хуже,рассказывает пострадавшая.

В общей сложности перед прибором женщина провела час. На следующий день она отправилась на прием к офтальмологу. Врач сказала, что ультрафиолетовые лучи убивают не только бактерии, но и все живое. Пострадавшая могла стать слепой, если бы провела перед прибором еще некоторое время.

В прокуратуре перед женщиной не извинились, там отмечают, что таких случаев раньше не было.

По словам экспертов, включать открытые кварцевые или ультрафиолетовые лампы можно по графику и только при отсутствии людей. Кроме того, такие приборы превращают кислород в озон, вдыхание которого также небезопасно.

Сейчас пострадавшая намерена добиться компенсации за полученные травмы.

Video:4 канал - Екатеринбург

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