Екатеринбурженка обвинила прокуратуру в получении ожогов

В Екатеринбурге беременная женщина пожаловалась на то, что получила ожоги глаз и лица в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Жительница Екатеринбурга рассказала 4 каналу, о том, что она ожидала прием в заведении около часа, при этом была включена бактерицидная лампа, которая стала причиной травмы. В прокуратуру она пришла по работе. Теперь женщина может находиться при свете только в солнечных очках. У меня очень сильно горело лицо, болели глаза. Я пыталась промыть их, но становилось только хуже,рассказывает пострадавшая. В общей сложности перед прибором женщина провела час. На следующий день она отправилась на прием к офтальмологу. Врач сказала, что ультрафиолетовые лучи убивают не только бактерии, но и все живое. Пострадавшая могла стать слепой, если бы провела перед прибором еще некоторое время. В прокуратуре перед женщиной не извинились, там отмечают, что таких случаев раньше не было. По словам экспертов, включать открытые кварцевые или ультрафиолетовые лампы можно по графику и только при отсутствии людей. Кроме того, такие приборы превращают кислород в озон, вдыхание которого также небезопасно. Сейчас пострадавшая намерена добиться компенсации за полученные травмы. Video: 4 канал - Екатеринбург

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter