Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева с получением должности президента AIBA

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева, которого в субботу избрали на должность президента Международной ассоциации бокса.

Также глава региона подчеркнул, что в ходе заседания исполкома Международного олимпийского комитета за кандидатуру Кремлева свой голос отдали большинство делегатов свыше, чем из 150 стран по всему миру. Таким образом, он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции. Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем Конституции

