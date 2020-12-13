Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева с получением должности президента AIBA

Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева с получением должности президента AIBA

Сегодня, 18:08ОбществоPhoto: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева, которого в субботу избрали на должность президента Международной ассоциации бокса.

Также глава региона подчеркнул, что в ходе заседания исполкома Международного олимпийского комитета за кандидатуру Кремлева свой голос отдали большинство делегатов свыше, чем из 150 стран по всему миру.

Таким образом, он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции.

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