Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлева с получением должности президента AIBA

Также глава региона подчеркнул, что в ходе заседания исполкома Международного олимпийского комитета за кандидатуру Кремлева свой голос отдали большинство делегатов свыше, чем из 150 стран по всему миру.
Таким образом, он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днем Конституции.