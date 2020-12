Хлебокомбинату Первоуральска грозит продажа имущества из-за невыпалаты зарплат

В Первоуральске хлебокомбинату грозит потеря имущества, которое могут продать чтобы погасить долги по зарплате перед работниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного производителя хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. По предварительной информации следствия, действую в корыстных или иных побуждениях, перестали выплачивать заработную плату 160 труженикам предприятия. С конца лета 2020 года образовался долг перед работниками в размере 2,4 миллиона рублей. Производство ведется в рамках части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). На текущий момент устанавливается имущество организации. В дальнейшем его могут реализовать для закрытия долга перед сотрудниками. Напомним, свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой. Экс-владельца компании «Лоджик-Девелопмент» обвинили в долгах обанкротившейся компании «Фэмили Эстейт». Свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой

