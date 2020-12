Митрополит Кирилл на Урале провел последнюю литургию с нарушением антиковидных мер

Сегодня в Екатеринбурге в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провели бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и новый глава митрополии — епископ Евгений.

Это было последнее богослужение Кирилла на Урале. На мероприятие по пришли многие прихожане, а также представители правительства региона, включая губернатора Евгения Куйвашева, замгубернатора Павла Крекова и главу города Александра Высокинского. Во время литургии не до конца соблюдались антиковидные меры, сообщает Znak. Не все прихожане соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, причащение было из одной ложечки, а иконы, к которым прикладывались верующие, не протирали после каждого прихожанина. Сами представители епархии не надевали маски на службе, хотя члены правительства были в средствах индивидуальной защиты. Напомним, 8 декабря Священный синод назначил митрополита Кирилла митрополитом Татарстана. Новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским станл викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла Евгений (Кульберг). Митрополит Кирилл покинул пост в екатеринбургской епархии

