Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, что рад беременности своей молодой уральской жены. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

У певца это будет уже третий ребенок. Его молодая жена Ольга из Екатеринбурга забеременела, она является дочерью бизнесмена Валерия Абрамова. Музыкант поделился радостной новостью в социальных сетях, он сочинил стихотворение. К посту Шнуров прикрепил видео, где стоит с женой на берегу моря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter