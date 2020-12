Снижение памяти и жжение в груди: Роспотребнадзор назвал последствия коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о последствиях от COVID-19.

После заболевания у пациентов могут наблюдаться слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти. Кроме того, могут присутствовать головная боль, кашель и чувство жжения в груди. В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19,цитирует директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную «РИА Новости». По ее словам, многие пациенты, перенесшие коронавирус, жалуются на кашель, мышечные боли, головокружение и тахикардию. Также у человека могут возникнуть когнитивные нарушения, например, снижение памяти и концентрации внимания. Напомним, в Свердловской области сегодня зафиксировали новый антирекорд по смертности от инфекции — за сутки скончались 18 человек. Всего в регионе выявлено 51 360 случаев заболевания среди свердловчан. В Свердловской области зафиксировали новый рекорд по суточной смертности от COVID-19

