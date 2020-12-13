Стоит обратить внимание: в ПФР разъяснили важные нюансы при получении пенсии

Напомним, 9 декабря стало известно, что Пенсионный фонд продолжает беззаявительно продлевать назначенные ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Право на выпоты имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. В Нижнем Тагиле и пригороде за 2020 год было назначено около 700 таких выплат.