Светлое будущее Нижнего Тагила и другие итоги недели

В бюджете на 2021 год не удалось найти средства на новые остановки общественного транспорта. Казалось бы, всего несколько лет назад по всему городу появились новые павильоны, которые тагильчанам не пришлись по вкусу из-за слабой защиты от непогоды. Ну, а чтобы понять, что их внешний вид изначально был проигрышным для города начала 21 века, не нужно быть Варламовым. Теперь в Нижнем Тагиле хотят сделать современные остановки с подзарядкой для смартфонов и прочими достижениями техники, при этом мэрия уже продумывает вариант концессионного соглашения для старта реализации проекта, рассчитанного до 2024 года.