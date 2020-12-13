Светлое будущее Нижнего Тагила и другие итоги недели

Улучшение городской среды с приходом зимы не заканчивается, в городе ведутся организационные работы, которые приближают реализацию разных проектов. Так, стал известен подрядчик, который займётся облагораживанием «Пихтовых гор». Работы на 144 млн рублей должно выполнить МУП «Тагилдорстрой», окончание запланировано на 2024 год. Также эта компания начала подготовку к очистке Черноисточинского пруда.
Еще одно место для отдыха тагильчан в центре города будет переименовано в сквер Трудовой доблести, также в этом месте появится скульптура в память о Великой Отечественной войне, а вот развлекательной части в этом сквере не будет.
Новый год приближается: это видно и по скорости появления новогоднего городка на центральной площади города, и по открытию ледовых катков, и общему приподнятому настроению горожан, посещающих елочные базары.
Наметились в Нижнем Тагиле новые положительные перспективы в борьбе с коронавирусом: часть заболевших стала получать бесплатные лекарства, также город ждет начала вакцинации от этого заболевания.
На этой неделе стало известно об обновлениях в транспортной сфере: проект реконструкции моста на улице Циолковского включает в себя также работы на улице Октябрьской революции и обновление трамвайных путей. Весь комплекс работ обойдется городу в 1,2 млрд рублей.
В бюджете на 2021 год не удалось найти средства на новые остановки общественного транспорта. Казалось бы, всего несколько лет назад по всему городу появились новые павильоны, которые тагильчанам не пришлись по вкусу из-за слабой защиты от непогоды. Ну, а чтобы понять, что их внешний вид изначально был проигрышным для города начала 21 века, не нужно быть Варламовым. Теперь в Нижнем Тагиле хотят сделать современные остановки с подзарядкой для смартфонов и прочими достижениями техники, при этом мэрия уже продумывает вариант концессионного соглашения для старта реализации проекта, рассчитанного до 2024 года.
На этой неделе в Нижний Тагил уже приехали новые трамваи от «Уралвагонзавода» и экологичные автобусы, которые город получил в рамках реализации программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
О чистоте воздуха тагильчанам, увы, пока приходится только мечтать: в рамках наших ежедневных замеров уровня загрязнения атмосферы Нижнего Тагила на этой неделе мы фиксировали превышение ПДК в течение четырех дней из семи. О нашей поездке в поселок Северный и других экологических итогах недели читайте в специальном материале.