Глава свердловского Минздрава Андрей Карлов выехал с проверкой в горбольницу Каменска-Уральского, где в реанимации накануне скончались 14 пациентов.

Министр собирается выяснить, с чем связано такое большое количество умерших за сутки, пишет Ура.ру со ссылкой на источники в Минздраве, а также сотрудников медучреждения. Кроме того, поездку Карлова в Каменск-Уральский. подтвердили в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом. Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что в реанимации ГБ № 2 Каменска-Уральского скончались 14 человек, у которых были проблемы с дыханием. Медики подозревали у них COVID-19. В реанимации свердловской больницы за сутки умерли 14 человек

