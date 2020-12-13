В Нижнем Тагиле изменили график движения электричек со столицей Урала

Пригородный поезд № 6461 сообщением Керамик — Нижний-Тагил будет отправляться в 19.02со станции отправления, а прибывать в пункт назначения в 22.58. Поезд № 6459 Керамик — Нижний Тагил будет отправляться в 17.30, прибывать в 21.36. Поезд № 6462 Нижний-Тагил — Керамик будет отправляться в 15.36, прибывать в 19.52.