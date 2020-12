В Нижнем Тагиле изменили график движения электричек со столицей Урала

В Свердловской области изменился график курсирования ряда электричек между Нижним Тагилом и Екатеринбургом.

С сегодняшнего дня, некоторые поезда будут доезжать не до столицы Урала, а до станции Керамик, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу Свердловской пригородной компании. Также в графике появились новые остановки: Вторчермет, Уктус, Ботаническая, Лесотехническая, Шарташ и Первомайская. Теперь жители Нижнего Тагила смогут добраться до центра Екатеринбурга и других районов города на пригородном поезде. Пригородный поезд № 6461 сообщением Керамик — Нижний-Тагил будет отправляться в 19.02со станции отправления, а прибывать в пункт назначения в 22.58. Поезд № 6459 Керамик — Нижний Тагил будет отправляться в 17.30, прибывать в 21.36. Поезд № 6462 Нижний-Тагил — Керамик будет отправляться в 15.36, прибывать в 19.52.

