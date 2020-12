Жители Нижнего Тагила могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции напоминают жителям города о возможности сдать оружие и получить вознаграждение, сообщает пресс-служба администрации города.

По действующему уголовному законодательству, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение, или изготовление оружия наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. То же самое касается основных частей оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Лица, которые добровольно сдают оружие, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится другого состава преступления. Также можно сообщить в правоохранительные органы о месте нахождения незаконного оружия. Граждане могут сдать утраченные, похищенные или оставшиеся после смерти родственников боеприпасы в территориальные отделы полиции по месту жительства. За это можно получить денежное вознаграждение, его размер определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Напомним, жителя Черноисточинска суд лишил прав на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия, после того, как он в состоянии алкогольного опьянения выстрелил себе плечо. Алкоголика из Нижнего Тагила лишили лицензии на оружие после выстрела себе в плечо

