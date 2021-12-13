Антон Бажанов мог открыть казино в посольстве КНДР в Москве

Предприниматель и профессиональный игрок в покер Антон Бажанов, видимо, создал казино в дипмиссии Северной Кореи в столице Российской Федерации. До этого коммерсанта арестовывали за открытие целой сети подпольных игорных домов в Москве.

На телеграм-канал «Незыгарь» подписано свыше 325 000 человек. Там появились сведения о возможном появлении в посольстве КНДР крупного нелегального игорного дома, пишут «Новые известия». Авторы сообщения называют владельцев подпольного бизнеса бывалыми людьми. В средствах массовой информации о них уже сообщалось. Не так давно в столице следователи ликвидировали целую сеть подпольных казино. В ее организации обвинили коммерсанта из Санкт-Петербурга Антона Бажанова. «Незыгарь» пишет, что бизнесмен был под следствием пару лет. Но ему удалось оказаться на свободе. Бытует мнение, что Бажанов нашел на Украине криминальных партнеров. Они инвестировали в новый «проект» российского предпринимателя десятки миллионов евро. В посольстве действует юрисдикция Северной Кореи. Авторы телеграм-канала считают, что сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации не могут не знать о работе казино. Оказаться на территории зарубежной дипломатической миссии без приглашения невозможно. Полиция туда попасть не может. С российскими следователями у Бажанова начались проблемы где-то шесть лет назад. Лишь в начале минувшего года представители Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве завершили расследование уголовного дела об организации наиболее крупной в истории современной РФ сети подпольных казино «Панорама». Удалось выяснить, что в 2015 году Антон Бажанов приобрел ООО «Панорама». У фирмы была лицензия на букмекерскую работу и организацию тотализаторов. Бизнесмен прятал компьютерные залы в букмекерских конторах, действующих под вывесками брендов, принадлежащих «Панораме»: «Винлайн», «Юнионбет» и «Гринбет». Вскоре Бажанов стал создавать целые игорные залы с десятками автоматов. «Жемчужинами» его игорной империи стали два полноценных казино. Там, кроме автоматов, были столы для покера и рулетки. Полицейские высоко оценили систему конспирации, которую продумал Бажанов. Войти в закрытый клуб можно было лишь по рекомендации отдельных проверенных клиентов или управленцев, приближенных к владельцу сети. Мобильными телефонами Бажанов не пользовался. Он общался лишь по спутниковой связи. Полицейским долго не удавалось его обнаружить. Найти все точки «Панорамы» и получить информацию об участниках следователи смогли только осенью 2018 года. Были возбуждены уголовные дела. В минувшем году возможного лидера преступного сообщества и еще 23 обвиняемых выпустили из-под арестов. В Московском городском суде пришли к выводу, что по причине завершения расследования бывшие арестанты не станут давить на свидетелей и уничтожать улики. Порядка пары лет о Бажанове не было ничего слышно. В настоящее время его имя снова всплыло. На этот раз — в контексте возможной организации игорного бизнеса в дипмиссии. С учетом охвата телеграм-канала, выложившего эту информацию, российским политикам и дипломатам КНДР придется давать комментарии.

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