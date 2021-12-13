Эксперты: Принятие закона о блокировке интернет-магазинов пойдет на пользу «Эвалару»

11 ноября Государственная дума отклонила рассмотрение законопроекта о блокировке иностранных интернет-магазинов, которые реализуют биологически активные добавки (БАДы). Однако авторы данной инициативы внесли в предложенный ими законопроект новые дополнения и сейчас вновь пытаются продвинуть его в Госдуму.

Эксперты считают, что такая активность в продвижении поправок в закон может быть связана с защитой интересов одного производителя. По предположению экспертов, таким производителем может выступать «Эвалар». Ему крайне выгодна ситуация с досудебной блокировкой сайтов, продающих биодобавки, особенно если они имеют международные сертификаты качества. В составленный ранее законопроект добавлены новые поправки, которые направлены на изменение 3 статьи ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как сообщает newizv.ru, целью таких нововведений называют «повышение качества жизни, укрепление здоровья и повышение конкурентоспособности национальной экономики». Но, как считают эксперты, неявной причиной для таких изменений законодательства может являться борьба с прямыми конкурентами «Эвалара». Это противостояние ведется с 2018 года, когда соавтор вышеупомянутых поправок депутат Александр Петров обратился в Генпрокуратуру, требуя заблокировать на территории России основного конкурента «Эвалара» — iHerb. Формальным поводом для таких действий Петрова стала жалоба руководителя общественной организации «Народный контроль» Николая Якушева. Ранее Якушев выступал главой дочерней компании «Эвалара» — «Биофарматор». Тогда блокировка iHerb не состоялась. В ноябре этого года к заместителю министра промышленности и торговли обратился депутат Государственной думы Александр Прокопьев, который официально не имеет отношения к разработке новой версии поправок. Он предложил поддержать «застрявший» в ГД законопроект, чтобы посодействовать закрытию отечественного рынка от зарубежных биодобавок. Примечательно, что депутат является сыном гендиректора холдинга «Эвалар» Ларисы Прокопьевой. Как сообщает источник Readovka, она также присутствовала на встрече. Анализируя такое развитие событий, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в администрацию президента и Правительство РФ просьбу дополнительно обдумать принятие решений, связанных с блокировкой иностранных сайтов по продаже БАДов. АКИТ призывает не допускать обрушения на рынок волюнтаристского регулирования. Блокировка сыграет на руку «Эвалару», так как от такого запрета пострадают его основные конкуренты. Но в числе проигравших оказываются как потребители, так и другие игроки рынка, и это приведет к тому, что рынок станет монополистом. На данный момент авторы новой редакции предложили следующее дополнение: «запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом пищевых продуктов, не прошедших оценку (подтверждение) соответствия в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании, обращение которых запрещено». Минюст в своих комментариях к прошлому проекту отметил, что на биологически активные добавки, которые транспортируются в международных почтовых отправлениях, а также в качестве экспресс-посылок как товары для личного пользования, не действуют требования о техническом регулировании. Соответствующий пункт утвержден правовыми актами ЕАЭС. Предположительно, в ответ на это замечание и были внесены новые правки. При этом, несмотря на доработки, законопроект не стал более гибким. Он по-прежнему базируется на идее блокировки всех предлагающих населению БАДы сайтов на основе жалоб.

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