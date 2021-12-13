«Крышевание» автошкол и обвинения врачей. Главные события Урала за 13 декабря

Долгожданное открытие моста на Тагилстрой в Нижнем Тагиле и нагрянувшие сотрудники ФСБ в МРЭО ГИБДД. Мировой чемпион по знанию китайского языка и проверка выбросов ВГОКа. Чем запомнится 13 декабря свердловчанам — в подборке TagilCity.ru.

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