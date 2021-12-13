«Крышевание» автошкол и обвинения врачей. Главные события Урала за 13 декабря

«Крышевание» автошкол и обвинения врачей. Главные события Урала за 13 декабря
«Крышевание» автошкол и обвинения врачей. Главные события Урала за 13 декабря
Сегодня, 22:23ОбществоФото: 1MI
Долгожданное открытие моста на Тагилстрой в Нижнем Тагиле и нагрянувшие сотрудники ФСБ в МРЭО ГИБДД. Мировой чемпион по знанию китайского языка и проверка выбросов ВГОКа. Чем запомнится 13 декабря свердловчанам — в подборке TagilCity.ru.

На конец декабря запланировано открытие моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, работы окончены на 85%. Стоимость реконструкции на сегодняшний день составляет 1 млрд 334 млн рублей. Окончание работ неоднократно переносилось.

20 декабря рабочие должны начать асфальтирование самого моста, пока положат два слоя, это займет примерно два дня. Затем работы продолжатся на подъездах к путепроводу. Из-за холодной погоды асфальт придется подогревать с помощью внутреннего греющего провода. После открытия проезд будет разрешен только для легкового автотранспорта, грузовым машинам разрешат ездить после полного окончания ремонта.

Сразу несколько скандалов разгорелось в медучреждениях региона. Так, свердловчанка пожаловалась, что ее коллеге, две недели истекающей кровью, отказывали в госпитализации из-за отсутствия ПЦР-теста. У 45-летней жительницы Сухого Лога диагностировали «геморрой» и отправили на платное обследование, но не взяли на лечение в медучреждение. После того как родственники обратились к депутату ситуация разрешилась, пациентка находится в реанимации.

А пенсионерка из Нижнего Тагила обвинила врача-невролога из частной клиники «Доминанта» в неквалифицированном лечении. По ее словам, медик из Екатеринбурга, который вел прием отказался пояснить женщине, что такое «блокада» и силой забрал выписку. Сам врач также готовит два встречных иска к пациентке и ее дочери, он считает, что был прав, так как деньги были возвращены и он имел право не выдавать документы. На место разборок была вызвана полиция.

На восемь лет колонии общего режима осужден водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП в июне 2021 года под Нижним Тагилом. Виляя из стороны в сторону, он врезался в Geely, погибли два пенсионера, находящиеся в иномарке. Кроме того, виновник аварии должен выплатить родственникам погибших 1,6 миллиона рублей.

В «крышевании» автошкол подозревается заместитель начальника областной автоинспекции полковник Игорь Заховаев. С проверкой, инициированной в Москве, в ведомство нагрянули сотрудники ФСБ. После того, как Заховаев возглавил МРЭО в Екатеринбурге, жалобы местных жителей на нарушения при сдаче экзамена на права увеличились в несколько раз. До этого в СМИ Екатеринбурга не один раз также поступали жалобы на самоуправство в автошколах.

Внеплановую проверку на ВГОКе в Нижнем Тагиле организовал Росприроднадзор. Специалисты исследуют источники выбросов загрязняющих веществ, а также их достоверность в инвентаризации на предприятии.

Школьник из Екатеринбурга Дмитрий Васецкий стал мировым чемпионом по знанию китайского языка. Мальчику пришлось пройти несколько отборов. Он планирует получить высшее образование в Китае и изучать историю страны.

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