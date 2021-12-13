Тагильчанка обвинила невролога в невыдаче назначения из-за вопроса о блокаде

На место была вызвана полиция. При этом дочь пациентки собирается обратиться в Минздрав. Сам невролог тоже подал два заявления — на пациентку и ее дочь. Теперь он готовится к суду, пишет Е1.
Женщина вернулась с приема с гипертоническим кризом. Ей врач назначил блокаду и женщина спросила, что это означает. После этого вопроса невролог вышел из кабинета и сказал, что время истекло, рассказывает дочь пенсионерки. Женщина забрала назначения и стала одеваться. Однако врач вернулся, разорвал их и выбросил. Пострадавшим вернули деньги и попросили написать заявление на имя хозяйки клиники.
Сама пациентка рассказывает, что на ее вопросы невролог во время приема не отвечал. После вопроса он вышел и женщина тоже стала собираться. Когда она вышла из кабинета, по ее словам, врач сам к ней подошел и попросил вернуть документ. Пенсионерка сообщила, что двигается медленно, а потому не сразу сообразила. Тогда врач подскочил к сумке, по словам женщины, вытащил выписку и разорвал.
Сам врач рассказал, что после осмотра пенсионерка начала ему высказывать, что он плохой врач и нужно найти другого. Он пояснил, что деньги были возвращены, так как врач продает интеллектуальную собственность — свои знания. Поэтому он взял выписку. Через час, по его словам, пришли мужчина с женщиной и начали кричать на него.
Врач заявил, что в результате заключение не выдал, а деньги за прием были возвращены. Когда, по словам врача, дочь пациентки начала его оскорблять, то он вызвал полицию. Он подал два заявления за оскорбление профессионального достоинства.
Врач заявил, что в сумке у пациентки не рылся, а только достал торчащий из пакета документ.