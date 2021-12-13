Перед открытием мост на Циолковского в Нижнем Тагиле пройдет экспертизу

Перед тем, как на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто движение, он пройдет соответствующую экспертизу. По словам заместителя директора СЗГХ Николая Новикова, данный процесс считается стандартным и проводится на всех отремонтированных мостах города.

На данный момент все работы идут согласно графику. Об этом заявил глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев. Он рассказал, что до 17 декабря будет проведено омоноличивание трамвайных путей. Сейчас же рабочие перекладывают телекоммуникационные сети и подготавливаются к проведению монтажа сетей электроснабжения, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Была закончена отсыпка полотна бутом. Планируется, что 14 декабря рабочие начнут укладывать «дорожную одежду». Также был подписан договор на изготовление блоков дорожного ограждения. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила Напомним, открытие моста запланировано на конец декабря 2021 года. Редакция TagilCity.ru выяснила, как будет организовано движение на Тагилстрой, что за временное покрытие будут класть и многое другое. Мост на Циолковского в Тагиле: когда откроют и как будут укладывать асфальт в декабре

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