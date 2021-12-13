Перед открытием мост на Циолковского в Нижнем Тагиле пройдет экспертизу

Перед открытием мост на Циолковского в Нижнем Тагиле пройдет экспертизу
Перед открытием мост на Циолковского в Нижнем Тагиле пройдет экспертизу
Сегодня, 22:35ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Перед тем, как на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто движение, он пройдет соответствующую экспертизу. По словам заместителя директора СЗГХ Николая Новикова, данный процесс считается стандартным и проводится на всех отремонтированных мостах города.

На данный момент все работы идут согласно графику. Об этом заявил глава управления городским хозяйством Андрей Лебедев. Он рассказал, что до 17 декабря будет проведено омоноличивание трамвайных путей. Сейчас же рабочие перекладывают телекоммуникационные сети и подготавливаются к проведению монтажа сетей электроснабжения, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Была закончена отсыпка полотна бутом. Планируется, что 14 декабря рабочие начнут укладывать «дорожную одежду». Также был подписан договор на изготовление блоков дорожного ограждения.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, открытие моста запланировано на конец декабря 2021 года. Редакция TagilCity.ru выяснила, как будет организовано движение на Тагилстрой, что за временное покрытие будут класть и многое другое.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мостулица ЦиолковскогооткрытияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы