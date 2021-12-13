Родители и учителя выступили против реорганизации колледжа в Краснотурьинске

В нем родители назвали это мероприятие «ликвидацией». Они утверждают, что после завершения реорганизации в городе будет работать только политехникум. И в результате студентам будут выданы дипломы не колледжа, а политехнического училища. Они уверены, что это снизит статус квалификации. Также произойдет, по мнению родителей, сокращение педагогического состава.
Поэтому родители просят отказаться от реорганизации или позволить студентам завершить обучение.
Как сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, было принято решение включить родителей в процесс выработки оптимального решения. Также к нему будут привлечены предприятия-работодатели среди которых Богословский алюминиевый завод, Краснотурьинский хлебокомбинат, АО «Золото северного Урала». Группу возглавит замминистра.
Предполагаемые преобразования, в случае принятия, никак не скажутся на студентах, преподавательском составе и учебном плане. Изменения главным образом нацелены на создание условий, позволяющих вести подготовку специалистов в соответствии со всеми современными образовательными стандартами,сообщили в департаменте информационной политики.