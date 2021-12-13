Родители и учителя выступили против реорганизации колледжа в Краснотурьинске

В нем родители назвали это мероприятие «ликвидацией». Они утверждают, что после завершения реорганизации в городе будет работать только политехникум. И в результате студентам будут выданы дипломы не колледжа, а политехнического училища. Они уверены, что это снизит статус квалификации. Также произойдет, по мнению родителей, сокращение педагогического состава.