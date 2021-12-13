Сезон вырубки живых елей для праздников стартует в Нижнем Тагиле

Для того, чтобы осуществить законную срубку, нужно оформить разрешение либо через отдел по экологии администрации, либо через лесничество. В первом случае тагильчане смогут сэкономить. Расценки следующие:
Однако отмечается, что один гражданин имеет право унести домой до трех деревьев, при этом цена кратно возрастает. Также мэрия города разрешает рубить елки исключительно в местных лесах в районе Старателя и спорткомплекса «Аист». Это связано с тем, что там деревья получат наименьший вред от рубки, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижнего Тагила.
Также ель можно приобрести с помощью лесничества Нижнего Тагила, но тогда стоимость увеличится двое. Можно забрать с собой максимум два дерева. Однако отмечается, что в сезон начнутся рейды, нацеленные на поиск браконьеров. Нарушители получат штраф в стократном размере.