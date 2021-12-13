Сезон вырубки живых елей для праздников стартует в Нижнем Тагиле

На текущей неделе на территории Нижнего Тагила стартует сезон, когда к предстоящему Новому году можно подготовить живую ель. Стоимость дерево составит 28 рублей 53 копейки.

Для того, чтобы осуществить законную срубку, нужно оформить разрешение либо через отдел по экологии администрации, либо через лесничество. В первом случае тагильчане смогут сэкономить. Расценки следующие: за дерево до одного метра — 28 рублей;

до двух метров — 57 рублей;

до трех метров — 85 рублей;

до четырех метров — 114 рублей. Однако отмечается, что один гражданин имеет право унести домой до трех деревьев, при этом цена кратно возрастает. Также мэрия города разрешает рубить елки исключительно в местных лесах в районе Старателя и спорткомплекса «Аист». Это связано с тем, что там деревья получат наименьший вред от рубки, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижнего Тагила. Также ель можно приобрести с помощью лесничества Нижнего Тагила, но тогда стоимость увеличится двое. Можно забрать с собой максимум два дерева. Однако отмечается, что в сезон начнутся рейды, нацеленные на поиск браконьеров. Нарушители получат штраф в стократном размере.

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