Станет ли соцсеть VK проблемным активом для новых владельцев

Станет ли соцсеть VK проблемным активом для новых владельцев
Станет ли соцсеть VK проблемным активом для новых владельцев
Сегодня, 17:17ОбществоФото: 1MI
Самая популярная российская соцсеть VK перешла под контроль госструктур. Однако возникает вопрос о целесообразности этой покупки, так как есть определенные проблемы, пишут «Новые известия».

VK приобрели структуры, близким к властям. 45% акций перешли к «СОГАЗУ», 45% — к «Газпром банку» и 10% — «Ростеху». Сумма сделки не раскрывается, но специалисты оценивают долю в 45% цифрой от 6,5 до 16 миллиарда рублей.

VK является лидером среди всех российских соцсетей, ее посещают хотя бы раз в месяц 71,8% жителей страны. Аудитория соцсети намного больше, чем у Tik Tok, Instagram, Facebook или «Одноклассников». Но сейчас большая конкуренция в сфере digital, а показатели развития конкурентов говорят не в пользу VK.

В настоящее время VK находится под контролем правоохранительных органов, при чем проверяются не только посты и размещенный контент, но и комментарии. Другие социальные сети тоже собирают персональные данные, однако делают это более деликатно. Поэтому пользователи мигрируют в иностранные соцсети, отмечают эксперты.

Исследования показывают, что лишь 46% пользователей VK заходят туда ежедневно При этом соцсеть наиболее популярна в российских городах с населением до 100 тысяч человек. В городах-миллионниках большую конкуренцию VK составляют Facebook и Instagram, аудитория которых считается самой платежеспособной и активной.

Также в VK многие пользователи являются ботами, люди рассматривают соцсеть лишь как средство общения, поэтому процент активности в плане продаж низкий. В 2021 году по объему трафика Instagram стал лидером по объему трафика соцсетей, VK оказался на втором месте с показателей в 28%.

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вконтактесоцсетиПавел Дуров
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