Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» поднято на поверхность

Во время повторного обследования горных выработок шахты найдено и поднято тело шахтера. Поисковые работы окончены, сообщают «Новые известия» со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области.
Спасатели во время работ разведали горные выработки аварийного участка в 41 километр. В выработки подавались газообразный азот, хладон и углекислый газ. Они предназначены для создания безопасных условий во время работ.
В общей сложности построено 18 перемычек, восстановлено шесть шлюзов, а также запущен вентилятор для проветривания шахты. В общей сложности из затопленных частей выкачано более 20 тысяч кубометров воды.
Напомним, в результате пожара на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, отправившихся на помощь горнякам. Еще 99 человек пострадали.