Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» поднято на поверхность

На шахте «Листвяжная», где произошло ЧП, завершена поисковая операция. На поверхность 12 декабря было поднято тело последней жертвы. Всего 25 ноября погиб 51 человек.

Во время повторного обследования горных выработок шахты найдено и поднято тело шахтера. Поисковые работы окончены, сообщают «Новые известия» со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области. Спасатели во время работ разведали горные выработки аварийного участка в 41 километр. В выработки подавались газообразный азот, хладон и углекислый газ. Они предназначены для создания безопасных условий во время работ. В общей сложности построено 18 перемычек, восстановлено шесть шлюзов, а также запущен вентилятор для проветривания шахты. В общей сложности из затопленных частей выкачано более 20 тысяч кубометров воды. Напомним, в результате пожара на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, отправившихся на помощь горнякам. Еще 99 человек пострадали.

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