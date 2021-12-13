В ТОП-100 фото журнала Time попал снимок из Мурманской области

В ТОП-100 фото журнала Time попал снимок из Мурманской области
В ТОП-100 фото журнала Time попал снимок из Мурманской области
Сегодня, 15:54ОбществоФото: pixabay.com
Журнал Time включил в свой список 100 лучших фото текущего года снимок, сделанный в Мурманской области, в Териберке. Авторство принадлежит фотографу Нанне Хайтманн из Германии.

Как пишет 360tv.ru, в апреле Нанна Хайтманн путешествовала по северу России. На сайте проекта можно увидеть и другие фотографии.

Во время северного сияния перед фотографом выбежала собака, которая стала главной героиней снимка. Как отмечено в подписи к фото на сайте журнала Time, собака вышла из темноты и остановилась на несколько секунд под северным сиянием, после чего вновь исчезла в тундре.

В конце каждого декабря журнал Time собирает подборку из 100 фото с важными и знаковыми моментами уходящего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы