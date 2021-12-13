В ТОП-100 фото журнала Time попал снимок из Мурманской области

Во время северного сияния перед фотографом выбежала собака, которая стала главной героиней снимка. Как отмечено в подписи к фото на сайте журнала Time, собака вышла из темноты и остановилась на несколько секунд под северным сиянием, после чего вновь исчезла в тундре.