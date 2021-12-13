Юные тагильские циркачи вдохновили Сергея Безрукова попрыгать через скакалку

Юные тагильские циркачи вдохновили Сергея Безрукова попрыгать через скакалку
Юные тагильские циркачи вдохновили Сергея Безрукова попрыгать через скакалку
Сегодня, 21:31ОбществоФото: телеканал «Россия»
Артисты из Нижнего Тагила, выступающие на ТК «Россия» в новом выпуске конкурса талантов «Синяя птица», вдохновили одного из членов жюри Сергея Безрукова попрыгать через скакалку.

На шоу выступает тагильский цирковой коллектив «Аншлаг» из 13 мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет. Команда носит название «команда кузнечиков». На шоу они представили акробатический номер со скакалками, который понравился зрителям и удивил жюри, сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1».

Да, они такая слаженная команда. Настоящая бригада,сказал Сергей Безруков.

После номера юных тагильчан ведущая Дарья Златопольска вместе с Сергеем Безруковым и другим членом жюри Николаем Цискаридзе тоже решили попробовать попрыгать через скакалку. В результате Безруков заявил, что это намного сложнее, чем находиться в судействе.

Теперь участники из Нижнего Тагила планируют одержать победу в конкурсе и получить приз — «Перо Синей птицы» и один миллион на то, чтобы исполнить свою общую мечту.

Фото:телеканал «Россия»

Напомним, воспитанник тагильского цирка «Аншлаг» Олег Чмутов получил диплом лауреата международного фестиваля, несмотря на травму выполнив трюки на вращающемся обруче.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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