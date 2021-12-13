За оскорбления умершей тагильчанин убил на поминках своего знакомого

За оскорбления умершей тагильчанин убил на поминках своего знакомого
За оскорбления умершей тагильчанин убил на поминках своего знакомого
Сегодня, 13:39ОбществоФото: 1MI
За убийство друга во время поминок за оскорбления умершей житель Нижнего Тагила получил 9 лет колонии строгого режима.

Установлено, что 28 декабря 2020 года подсудимый в квартире на улице Щорса распивал спиртное со своим знакомым. Поводом стали поминки родственницы хозяина квартиры. Мужчины выпили бутылку водки, после чего один из них начал оскорблять усопшую. Подсудимого это разозлило. Он взял нож и ударил им в грудь товарища. После этого он закрылся в квартире и лег спать.

Прибывшие на место полицейские увидели в подъезде следы крови, указывавшие на волочение. Они вели к одной из квартир. Полицейские позвонили в звонок. Двери им открыл пьяный мужчина с кровью на руках. Он был доставлен в отделение полиции, где сознался в содеянном, рассказала глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
убийствоприговорНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы