За оскорбления умершей тагильчанин убил на поминках своего знакомого

Установлено, что 28 декабря 2020 года подсудимый в квартире на улице Щорса распивал спиртное со своим знакомым. Поводом стали поминки родственницы хозяина квартиры. Мужчины выпили бутылку водки, после чего один из них начал оскорблять усопшую. Подсудимого это разозлило. Он взял нож и ударил им в грудь товарища. После этого он закрылся в квартире и лег спать.