Задержанному за продажу наркотиков полицейскому предъявлено обвинение в Екатеринбурге

Задержанному за продажу наркотиков полицейскому предъявлено обвинение в Екатеринбурге
Задержанному за продажу наркотиков полицейскому предъявлено обвинение в Екатеринбурге
Сегодня, 22:47ОбществоФото: 1MI
Полицейскому из уральской столицы, оставлявшему «закладки» ради того, чтобы улучшать раскрываемость, предъявлено обвинение по двум статьям. За незаконный сбыт и превышение полномочий.

По версии следствия, в начале текущего месяца страж порядка разместил так называемую «закладку» вблизи дома на улице Сыромолотова, чтобы потом задержать уральца, желающего ее забрать, сообщает старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

Из-за инцидента мужчина был отстранен от работы. Об этом заявил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, если будет установлено, что страж порядка действительно виновен в преступлении, то он будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, наркотик мефедрон полицейский покупал в интернете, после чего прятал в домах. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

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Екатеринбург
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