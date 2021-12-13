Задержанному за продажу наркотиков полицейскому предъявлено обвинение в Екатеринбурге

По версии следствия, в начале текущего месяца страж порядка разместил так называемую «закладку» вблизи дома на улице Сыромолотова, чтобы потом задержать уральца, желающего ее забрать, сообщает старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
Из-за инцидента мужчина был отстранен от работы. Об этом заявил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. По его словам, если будет установлено, что страж порядка действительно виновен в преступлении, то он будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к уголовной ответственности.
Напомним, наркотик мефедрон полицейский покупал в интернете, после чего прятал в домах. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.