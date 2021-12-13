Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения
Законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения
Сегодня, 10:53ОбществоФото: 1MI
Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Такое решение было принято по результатам диалога с правительством, учитывая мнение регионов и обращения граждан. Володин подчеркнул, что все замечания были услышаны. 13 декабря будет обсуждаться вопрос о том, чтобы убрать из повестки рассмотрение, пишет ТАСС.

Спикер напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости принятия опрометчивых решений. Транспортная система, по словам главы государства, должна быть готовой к введению системы, чтобы права людей не оказались ограничены.

Напомним, правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму проекты поправок о применении в общественных местах и на транспорте QR-кодов.

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