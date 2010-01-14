4 миллиарда рублей будет направлено на санитарно-эпидемиологического благополучия тагильчан

Так, по данным информационно-аналитического управления муниципалитета, более полутора миллиардов будет вложено в мероприятия по улучшению качества воздуха и почв. Около 600-сот миллионов планируется вложить в улучшение качества питьевой воды в Нижнем Тагиле. Более миллиарда рублей затратят на профилактику факторов риска для здоровья учащихся. Это, прежде всего, физподготовка детей, ремонт спортзалов, оздоровление детей и внедрение в школах технологий, сберегающих здоровье. Еще около 600-сот миллионов рублей планируется выделить на профилактику заболеваний и травматизма у работающего населения. Планируются инвестиции и в формирование мотивации у тагильчан к здоровому образу жизни.