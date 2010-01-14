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4 миллиарда рублей будет направлено на санитарно-эпидемиологического благополучия тагильчан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4 миллиарда рублей будет направлено на санитарно-эпидемиологического благополучия тагильчан

14 января 2010, 16:37ОбществоArtem
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