Банду охотников за телевизорами задержали в г. Нижний Тагил

Компания из 3-х человек приходила в дома и под угрозой ножа забирала телевизоры. Пресс-служба УВД Нижнего Тагила не исключает, что таким образом компания добывала деньги для продолжения новогоднего банкета. Один из пострадавших узнал в налетчике 52-хлетнего рецидивиста, на счету которого в общей сложности около 20-ти лет «отсидки». 12-го января его задержали. Он не отрицал участия в разбойных нападениях и «сдал» подельников. Вчера мужчина и женщина были задержаны.