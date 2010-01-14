Банду охотников за телевизорами задержали в г. Нижний Тагил
14 января 2010, 16:17ОбществоArtem
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В начале января от их рук пострадали два жителя Тагилстроевского района.
Компания из 3-х человек приходила в дома и под угрозой ножа забирала телевизоры. Пресс-служба УВД Нижнего Тагила не исключает, что таким образом компания добывала деньги для продолжения новогоднего банкета. Один из пострадавших узнал в налетчике 52-хлетнего рецидивиста, на счету которого в общей сложности около 20-ти лет «отсидки». 12-го января его задержали. Он не отрицал участия в разбойных нападениях и «сдал» подельников. Вчера мужчина и женщина были задержаны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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