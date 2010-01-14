Число запущенных фейерверков на Урале сократилось на 80%

«У семей спасателей праздников точно не было», – заметил он. Между тем, главный пожарный области отметил принципиальное отличие Нового года-2010 от предыдущих. «Очевидно, люди выучили урок трагедии в «Хромой лошади» и решили себя оградить. Количество запущенных фейерверков сократилось почти на 80%».