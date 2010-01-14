Число запущенных фейерверков на Урале сократилось на 80%
14 января 2010, 16:11ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказал Новому Региону начальник управления Госпожнадзора по Свердловской области Вадим Зубарев, праздники прошли в штатном режиме, однако в эти дни на Среднем Урале дежурил практически весь личный состав МЧС.
«У семей спасателей праздников точно не было», – заметил он. Между тем, главный пожарный области отметил принципиальное отличие Нового года-2010 от предыдущих. «Очевидно, люди выучили урок трагедии в «Хромой лошади» и решили себя оградить. Количество запущенных фейерверков сократилось почти на 80%».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей