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Двух грабителей, нападавших на пожилых жительниц г. Нижний Тагил, задержали накануне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двух грабителей, нападавших на пожилых жительниц г. Нижний Тагил, задержали накануне

14 января 2010, 16:24ОбществоArtem
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