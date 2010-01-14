Двух грабителей, нападавших на пожилых жительниц г. Нижний Тагил, задержали накануне

Поводов, чтобы попасть в квартиру жертвы у преступницы находилось множество. Когда доверчивые хозяйки пускали её на порог, Татьяна либо крала у них деньги и золото, либо отбирала их, угрожая ножом. С ноября 2009-го года она совершила подобным образом 3 разбоя и 4 грабежа. А безработный 29-тилетний наркоман Максим Едрёнкин специализировался исключительно грабежах и уже сознался в семи преступлениях. Во всех случаях он вырывал у пожилых женщин сумки. В отношении обоих задержанных в данный момент проводится следственная работа, проверяется причастность к подобным преступлениям.