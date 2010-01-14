Кандидаты в депутаты г. Нижний Тагил смогут агитировать тагильчан в 30-ти помещениях
14 января 2010, 16:42ОбществоArtem
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30 помещений в разных районах Нижнего Тагила, а также в сельских населенных пунктах будут предоставлены на безвозмездной основе избирательным объединениям и кандидатам в депутаты проведения агитации на выборах 14-го марта.
В перечне помещений – Дворцы культуры, кинотеатры, библиотеки, учреждения образования, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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