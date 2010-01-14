О вкладе жителей г. Нижний Тагил в Великую Победу расскажет книга

По данным информационно-аналитического управления муниципалитета, девять глав книги расскажут о том, как город жил накануне войны, какую роль сыграли эвакуированные жители Кривого Рога в развитии Нижнего Тагила, о грозном оружии создаваемом в нашем городе, об истории формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, о тагильчанах на фронтах и многом другом. По замыслу организаторов издание даст возможность вспомнить героев тыла и фронта и выразить им благодарность от современного поколения за подвиг.