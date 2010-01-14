О вкладе жителей г. Нижний Тагил в Великую Победу расскажет книга
14 января 2010, 16:30ОбществоArtem
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Ее планируют выпустить к юбилею Великой Победы.
По данным информационно-аналитического управления муниципалитета, девять глав книги расскажут о том, как город жил накануне войны, какую роль сыграли эвакуированные жители Кривого Рога в развитии Нижнего Тагила, о грозном оружии создаваемом в нашем городе, об истории формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, о тагильчанах на фронтах и многом другом. По замыслу организаторов издание даст возможность вспомнить героев тыла и фронта и выразить им благодарность от современного поколения за подвиг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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