Поступить на службу в милицию в г. Нижний Тагил пока невозможно

Впрочем, такая ситуация во всех городах России. Напомню, сократить численность работников внутренних дел и реорганизовать милицию в конце прошлого года потребовал президент Дмитрий Медведев. Кроме того, по данным пресс-службы УВД города, сегодня некомплект кадров в нижнетагильском гарнизоне милиции минимален – менее 3-х процентов.