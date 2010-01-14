Поступить на службу в милицию в г. Нижний Тагил пока невозможно
14 января 2010, 16:27ОбществоArtem
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Во всяком случае, пока. С 1-го января управление внутренних дел Нижнего Тагила закрыло набор новых сотрудников.
Впрочем, такая ситуация во всех городах России. Напомню, сократить численность работников внутренних дел и реорганизовать милицию в конце прошлого года потребовал президент Дмитрий Медведев. Кроме того, по данным пресс-службы УВД города, сегодня некомплект кадров в нижнетагильском гарнизоне милиции минимален – менее 3-х процентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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