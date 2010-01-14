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Ростехнадзор порекомендовал предприятиям тщательнее чистить крыши
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ростехнадзор порекомендовал предприятиям тщательнее чистить крыши

14 января 2010, 16:14ОбществоArtem
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