Ростехнадзор порекомендовал предприятиям тщательнее чистить крыши

Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе ведомства, техническим руководителям предприятий и организаций рекомендуется взять под личный контроль выполнение графиков очистки крыш зданий. Кроме того, стоит обратить особое внимание на уборку кровли зданий, имеющих ограничения по снеговой нагрузке (в соответствии с результатами промышленных экспертиз), а также обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности при выполнении очистных работ.