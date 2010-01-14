Ростехнадзор порекомендовал предприятиям тщательнее чистить крыши
14 января 2010, 16:14ОбществоArtem
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Обильные снегопады вызвали беспокойство у сотрудников уральского управления Ростехнадзора.
Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе ведомства, техническим руководителям предприятий и организаций рекомендуется взять под личный контроль выполнение графиков очистки крыш зданий. Кроме того, стоит обратить особое внимание на уборку кровли зданий, имеющих ограничения по снеговой нагрузке (в соответствии с результатами промышленных экспертиз), а также обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности при выполнении очистных работ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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