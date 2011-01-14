Антикризисные штабы в Нижнем Тагиле будут проходить и в 2011 году

Отметим, что в Свердловской области большинство муниципалитетов уже упразднили антикризисные штабы за ненадобностью. Но по мнению мэра Нижнего Тагила, несмотря на улучшение экономической ситуации, многие городские предприятия еще не вернулись к докризисным объемам производства продукции. А значит, по мнению главы, проведение штабов необходимо. Общий объем производства товарной продукции за 11 месяцев 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года вырос на 38%. На 43% увеличилось количество инвестиций в экономику города. Рост уровня средней заработной платы по Нижнему Тагилу составил 105%. Число безработных по отношению к началу 2010 года снизилось в 2,4 раза. Представители крупных предприятий отметили положительные тенденции в экономической сфере Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.