Депутат Госдумы потребовала возбудить уголовное дело против Валентины Матвиенко из-за гибели ребенка

Трагедия произошла в четверг 13 января. Ледяная глыба, упавшая с крыши вКировском районе Петербурга, убила 6-летнего ребенка.

Как сообщает РИА Новости, в обращении к прокурору депутат отмечает, что «безнаказанностьдолжностных лиц при ненадлежащем исполнении своих обязанностей из года вгод приводит к гибели и увечьям граждан Санкт-Петербурга» и проситпрокурора города Сергея Зайцева взять дело под свой личный контроль.

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное делов связи с гибелью ребенка по признакам преступления, предусмотренногочастью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности,наказывается лишением свободы на срок до двух лет).

«К уголовнойответственности при наличии оснований будут привлечены не тольконепосредственные виновники, допустившие преступную халатность, но идолжностные лица, которые должны отвечать за организацию работыкоммунальных служб», отметили в СК.