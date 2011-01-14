Google научился переводить человеческую речь

Уже известно, что «Google Translate» умеет переводить фразы,произнесенные на английском или испанском языках в режиме реальноговремени. Но для получения перевода требуется некоторое время, так какидет обработка голосовых данных. Для того, чтобы воспользоватьсяпереводчиком, необходимо выбрать режим «Conversation» в настройкахприложения и нажать на кнопку с изображением микрофона.