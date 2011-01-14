Google научился переводить человеческую речь
14 января 2011, 13:00ОбществоОльга
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Мобильное приложение «Google Translate» от поискового гиганта «Google» для платформы «Android» научился переводить голосвые запросы на два языка - английский и испанский. Пока, как известно, нововведение проходит тестирование.
Уже известно, что «Google Translate» умеет переводить фразы,произнесенные на английском или испанском языках в режиме реальноговремени. Но для получения перевода требуется некоторое время, так какидет обработка голосовых данных. Для того, чтобы воспользоватьсяпереводчиком, необходимо выбрать режим «Conversation» в настройкахприложения и нажать на кнопку с изображением микрофона.
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