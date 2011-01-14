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Google научился переводить человеческую речь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Google научился переводить человеческую речь

14 января 2011, 13:00ОбществоОльга
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