Качество и цену питания дошкольников обсудили в администрации Нижнего Тагила

Нужно облегчить процедуру закупок продуктов, приобретать более качественные товары, отметили в пресс-службе муниципалитета. Для решения проблемы было предложено, в частности, создать единое предприятие, которое будет организовывать поставки продуктов в детские дошкольные учреждения города. Сейчас предстоит детально проработать предложенные варианты организации питания в детских дошкольных учреждениях.