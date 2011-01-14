Качество и цену питания дошкольников обсудили в администрации Нижнего Тагила
14 января 2011, 16:49ОбществоАнка
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Качество и цену питания дошкольников обсудили в администрации Нижнего Тагила вместе с руководителями детских садов и поставщиками продуктов.
Нужно облегчить процедуру закупок продуктов, приобретать более качественные товары, отметили в пресс-службе муниципалитета. Для решения проблемы было предложено, в частности, создать единое предприятие, которое будет организовывать поставки продуктов в детские дошкольные учреждения города. Сейчас предстоит детально проработать предложенные варианты организации питания в детских дошкольных учреждениях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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