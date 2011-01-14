Мужчину, требовавшего на Красной площади встречи с Медведевым, отправили в психбольницу

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы,инцидент произошел еще накануне. Около 10:30 сотрудники Федеральнойслужбы охраны задержали 27-летнего жителя Тверской области.«Сотрудникам спецслужб мужчина заявил, что требует встречи с президентомРоссийской Федерации», - сказал собеседник агентства. Мужчина былпередан наряду милиции и доставлен в ближайший отдел внутренних дел. Тамего осмотрел врач-психиатр, после чего его направили в 3-юпсихиатрическую больницу города Москвы.

Последний раз подобный случай произошел на Красной площади 23 декабря2010 года. Тогда был задержан сумасшедший, утверждавший, что емуназначена встреча с главой государства. После проверки документоввыяснилось, что это 19-летний неработающий житель Ногинска. Когдамолодого человека осмотрел врач-психиатр, было принято решение онаправлении его в психиатрическую больницу.

До этого, 13 декабря житель Саратовской области попытался покончитьсобой, вскрыв себе вены прямо около мавзолея Ленина. Прибывшие на местопроисшествия врачи перевязали раны мужчине и отвезли его в больницу,откуда позднее он был направлен на психиатрическую экспертизу.

30 ноября 44-летний бомж швырнул свой паспорт в сторону Мавзолея, послечего был задержан и отправлен в психиатрическую больницу. При этом затри дня до этого он задерживался там же после того как бросил в сторонуМавзолея рулон туалетной бумаги и брошюру «Практические советы хозяину ихозяйке».