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Мужчину, требовавшего на Красной площади встречи с Медведевым, отправили в психбольницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчину, требовавшего на Красной площади встречи с Медведевым, отправили в психбольницу

14 января 2011, 10:58ОбществоОльга
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